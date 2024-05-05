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Сегодня, 13:45

Акатьева не планирует менять программы перед следующим сезоном

Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России-2023 в одиночном катании Софья Акатьева призналась, что не планирует менять короткую и произвольную программы перед следующим сезоном.

«Мне моя короткая программа очень нравится. Сейчас ее накатываю, хочу показать и на соревнованиях. Под «Маскарад» классно катали Максим Траньков и Татьяна Волосажар. Когда ставили программу, Даниил Маркович (Глейхенгауз) показывал мне их дорожку, как нужно передавать образ так же, как и они — на «разрыв аорты», — приводит слова фигуристки Sport24.

Также Акатьева заявила, что не собирается менять свою произвольную программу.

«Очень надеюсь и верю, что смогу показать ее зрителям», — добавила она.

Акатьева пропустила сезон-2023/24 из-за стрессового перелома стопы.

Источник: Sport24
Максим Траньков
Софья Акатьева
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