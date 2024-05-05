Акатьева рассказала, какие прыжки успела восстановить после травмы

Российская фигуристка Софья Акатьева ответила, было ли ей страшно восстанавливать прыжки после травмы.

Чемпионка России не выступала с марта прошлого года из-за стрессового перелома. В начале февраля 16-летняя спортсменка возобновила тренировки на льду.

«Прыгать начала после того, как восстановила скольжение, почувствовала свое тело. Приступила сначала к одинарным прыжкам, потом к двойным и тройным. Я восстановила сальхов, тулуп, ритбергер, двойной аксель и каскады. Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже: тело начнет зажиматься и можно упасть», — приводит Sport24 слова Акатьевой.

В апреле Акатьева впервые после травмы выступила с показательным номером в ледовом шоу Этери Тутберидзе в Москве.