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Сегодня, 19:54

Акатьева: «Очень соскучилась по льду. Поэтапно восстанавливаю прыжки, программы»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России-2023 в женском одиночном катании Софья Акатьева поделилась эмоциями после своего выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

В начале февраля этого года 16-летняя спортсменка возобновила тренировки после стрессового перелома стопы.

«Поначалу волновалась. Уделила время учебе, лечению. Год был не очень хороший. Я очень соскучилась по льду, выступлениям, прыжкам, не стоял вопрос о мотивации. Ее было больше. Пока ничего не говорю, я поэтапно восстанавливаю прыжки, программы. Пока не хочу уточнять. Конечно, очень хочу выступать и все для этого буду делать», — сказала Акатьева.

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» проходит сегодня, 12 апреля, в Москве на арене «Мегаспорт».

Фигурное катание
Софья Акатьева
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