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Фигурное катание

Сегодня, 20:20

Туктамышева рассказала о планах на следующий сезон

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а также поделилась планами на следующий сезон.

«Почему выступала под Рианну? Хотела ее взять и до Супербоула, но, не хватало энергетики музыки, нужен был ремикс, барабаны. После ее выступления на Супербоуле поняла, что этот ее перфоманс то, что можно использовать.

Как шоу? Сегодня полный зал, классная атмосфера, очень нравится. Возвращение в спорт? Пока к шоу готовлюсь, ставлю новые программы. Но возможно в этом мире все», — сказала Туктамышева.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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