Туктамышева рассказала о планах на следующий сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», а также поделилась планами на следующий сезон.

«Почему выступала под Рианну? Хотела ее взять и до Супербоула, но, не хватало энергетики музыки, нужен был ремикс, барабаны. После ее выступления на Супербоуле поняла, что этот ее перфоманс — то, что можно использовать.

Как шоу? Сегодня полный зал, классная атмосфера, очень нравится. Возвращение в спорт? Пока к шоу готовлюсь, ставлю новые программы. Но возможно в этом мире все», — сказала Туктамышева.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.