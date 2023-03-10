Жулин: «Видимо, Усачева понимает, что к четверным уже не вернется»

Российский тренер Александр Жулин отреагировал на новость о возможном переходе российской фигуристки Дарьи Усачевой из одиночного разряда в танцы на льду.

«Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания. Никогда об этом не задумывался. Дарья ко мне за советами не обращалась. Чтобы говорить о ее перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием. Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнера — все не так просто!

Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», — цитирует Жулина Sport24.

10 марта «РИА Новости Спорт» сообщили, что 16-летняя фигуристка может перейти в танцы на льду.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.