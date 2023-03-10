0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:50

Жулин: «Видимо, Усачева понимает, что к четверным уже не вернется»

Telegram Дзен

Российский тренер Александр Жулин отреагировал на новость о возможном переходе российской фигуристки Дарьи Усачевой из одиночного разряда в танцы на льду.

«Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания. Никогда об этом не задумывался. Дарья ко мне за советами не обращалась. Чтобы говорить о ее перспективах, надо смотреть на работу коленей, скольжение. Не всегда бывает, что очень хорошая фигуристка может стать хорошим танцором. Думаете, так просто перейти? Это абсолютно разные направления, хоть оно и называется фигурным катанием. Всегда одиночнику для начала понадобится минимум год-два познавать танцы. Важно найти хорошего партнера — все не так просто!
Почему появилось желание? Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется. А без этого соревноваться на том уровне Усачева не сможет. Поэтому, думаю, не спортивные пары, а именно танцы на льду», — цитирует Жулина Sport24.

10 марта «РИА Новости Спорт» сообщили, что 16-летняя фигуристка может перейти в танцы на льду.

Усачева является серебряным призером этапа «Гран-при» в США в одиночном катании. Осенью 2021 года она получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-10-zhulin-vidimo-travma-byla-slishkom-seryeznoy-i-usacheva-ponimayet-chto-k-chetvernym-uzhe-ne-vernetsya
Фигурное катание
Александр Жулин
Дарья Усачева
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рука Костомарова беспокоит врачей. Стали известны последние подробности состояния фигуриста

Бетина Попова считает хорошей практикой судейство шоу-программ по фигурному катанию деятелями культуры