Бетина Попова считает хорошей практикой судейство шоу-программ по фигурному катанию деятелями культуры

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала присутствие различных представителей искусства среди судей шоу-программ по фигурному катанию.

«Я думаю, это хорошая и интересная практика. Считаю, что спортсменам будет интересно и даже полезно узнать мнение извне фигурного катания. Да и тем более, это соревнование больше и направлено на поиски нового и креативного», — приводит слова Поповой ТАСС.

Турнир шоу-программ по фигурному катанию состоится 18 марта в Москве. Его организаторы объявили, что в состав жюри будут включены известные деятели культуры.