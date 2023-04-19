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Фигурное катание

Сегодня, 11:07

Фигуристка Степанова — о смене тренера: «Уход был тяжелый — это правда. Было непросто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Фигуристка Александра Степанова рассказала о расставании с тренерами Ириной Жук и Александром Свининым.

«Мы с самого детства с ними, Ирина Владимировна и Александр Васильевич воспитали нас, прошли с нами путь от детей до более-менее взрослых людей. Мы состоялись с ними как спортсмены, как люди. И все заслуги, что у нас есть, появились благодаря нашей общей работе, нашим тренерам, нашей команде. Уход был тяжелый — это правда. Было непросто — прийти, разговаривать, смотреть в глаза, общаться. Это был, видимо, один из ключевых и тяжелых моментов. Бесследно это не проходит. Не бывает так — ушел, позабыл, и все прекрасно. Мы никогда не забудем это время и всегда будем за это благодарны. Но нам нужно было двигаться дальше. Мы хотим меняться, хотим идти вперед», — приводит слова Степановой ТАСС.

В марте спортсмены перешли из группы Жук и Свинина к Александру Жулину.

Источник: https://tass.ru/sport/17557165
Фигурное катание
Александра Степанова
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