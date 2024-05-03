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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Мишин о словах Жулина: «Никогда не тренировал танцоров. Но доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова тренера Александра Жулина о том, как фигуристы нарушают режим после соревнований.

«Никогда не тренировал танцоров. Но я доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля Александра Жулина», — сказал Мишин «СЭ».

По словам Жулина многие спортсмены употребляют алкогольные напитки после завершения произвольной программы. Это же и является причиной, почему, по его мнению, многие фигуристы плохо выступают на показательных номерах.

Ранее Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов.

Фигурное катание
Александр Жулин
Алексей Мишин (фигурное катание)
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