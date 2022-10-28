Алена Косторная рассказала о восстановлении после операции на бедре

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, как проходит ее восстановление после операции. Девушка также сообщила, как готовилась к премьере ледового шоу «Дракула», которая состоялась 23 октября.

«У меня было совсем мало времени, буквально пару дней. За это время нужно было многое выучить — парные элементы и поддержки. Это было нелегко, но очень увлекательно, и мне нравится изучать что-то новое.

Естественно, я не могла работать в полную силу и сейчас не могу. Я только приближаюсь к моменту, когда смогу все делать максимально качественно и в полную ногу», — цитирует Косторную WMJ.ru.

Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы бедра.