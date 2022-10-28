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Фигурное катание

Сегодня, 13:05

Климов считает, что российские юниоры являются лидерами в мировом парном катании

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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях тренер Федор Климов заявил, что отечественное юниорское парное катание является лучшим в мире.

«То, что наши юниорские пары лучшие, даже не обсуждается. Думаю, многие из тех, кто здесь выступают, не затерялись бы и на взрослых стартах. Мне нравится, что здесь много пар примерно одного уровня, между ними происходит интересное соревнование. Хотя, конечно, всем есть куда расти в чистоте исполнения элементов», — приводит слова Климова ТАСС.

27 октября в Сочи Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали победителями второго этапа юниорского «Гран-при России», набрав по сумме двух программ 184,86 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/16184791
Фигурное катание
Федор Климов
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