Климов считает, что российские юниоры являются лидерами в мировом парном катании

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях тренер Федор Климов заявил, что отечественное юниорское парное катание является лучшим в мире.

«То, что наши юниорские пары лучшие, даже не обсуждается. Думаю, многие из тех, кто здесь выступают, не затерялись бы и на взрослых стартах. Мне нравится, что здесь много пар примерно одного уровня, между ними происходит интересное соревнование. Хотя, конечно, всем есть куда расти в чистоте исполнения элементов», — приводит слова Климова ТАСС.

27 октября в Сочи Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали победителями второго этапа юниорского «Гран-при России», набрав по сумме двух программ 184,86 балла.