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13 марта, 20:15

Леонова: «Уверена, что Валиева не виновата, но вина штаба безусловно есть»

Леонова прокомментировала допинг-скандал с Камилой Валиевой
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывшая фигуристка Алена Леонова в комментарии для «СЭ» высказалась о том, мог ли кто-то из тренеров поспособствовать попаданию запрещенных веществ в организм Камилы Валиевой.

«Нет, я абсолютно не согласна с Татьяной Анатольевной, потому что спортсмен мог получить допинг откуда угодно. Это могло быть все, что угодно, вплоть до дедушкиных пирожных. Поэтому вот так обвинять тренера максимально странно. Это их разборки какие-то. Понятно, что в целом вина штаба в этом есть, на мой взгляд. Жалеть весь штаб не нужно, жалеть нужно только Камилу, которая оказалась в этой ситуации. Я уверена, что она ни в чем не виновата, но в целом, вина штаба есть, безусловно», — сказала Леонова «СЭ».

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова, говоря о деле Камилы Валиевой, заявила, что допинг спортсменам может дать только тренер.

13 марта в ВАДА сообщили, что организация не имеет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 17-летнюю фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал Камилу на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

Ранее стало известно, что Валиева была включена в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В РУСАДА заявили, что спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование.

София Кузнецова

Алена Леонова
Камила Валиева
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