Загитова — о критике в свой адрес: «Страшно подумать, что бы все эти люди делали без меня»

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова ответила на критику в свой адрес.

Спортсменка выступала и закрывала турнир шоу-программ в Москве.

«Я очень рада, что была участницей турнира. Хотелось бы повториться и сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживали во время соревнования. Вы нас заряжаете невероятной энергией, и я даже не могу объяснить, насколько это важно для меня.

По поводу того, что мне не идет представленный номер. Ну, доброжелателям всем привет! Особенно критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», — приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

За свое выступление Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20 баллов. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).