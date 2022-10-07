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Фигурное катание

Сегодня, 15:26

Загитова рассказала о преследовавшем ее в 16 лет фанате-наркомане

Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как ее преследовал навязчивый взрослый фанат. Девушка также рассказала, что никогда не общается с болельщиками в соцсетя так как является закрытым человеком.

— Были ли какие-то навязчивые поклонники?

— Да, у меня была такая ситуация. Ко мне приехал какой-то мужчина из Казани на большой тонированной машине. Он встречал меня около дома. Мне было лет 16. Я была в шоке. Он ехал за мной, я на тот момент была без машины, пешком ходила на тренировки, мне минут 5 всего лишь идти. И он вот так ходил за мной. В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: «Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится». Оказалось, что он разведен, не платит алименты и наркоман еще к тому же. Я не знаю, как он вел машину, но...

Она добавила, что в «Самбо-70» после этого инцидента ей предоставили охранника, а мужчину депортировали в Казань.

Алина Загитова
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