Американский фигурист Наумов рассказал об отношении к русскому языку

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об использовании русского языка в США.

Корреспондент «СЭ» предложил фигуристу поговорить на русском, но сказал, что готов общаться и на английском. Как передали организаторы, Наумов хотел провести интервью именно на русском.

— Извиняюсь, если я скажу что-то не так, постараюсь по максимуму. Когда я с родителями жил дома, то по-русски говорил постоянно, на тренировках то же самое. Сейчас уже забываю, но стараюсь держать русский язык в памяти. Я еще работаю с тренером Гаретом Лукашем, но с папой и мамой тоже. С родителями говорим по-русски. Сейчас я живу по себе и все делаю сам, чуть-чуть по-другому. Но все равно стараюсь разговаривать как могу, если есть возможность, — сказал Наумов.

После короткой программы на чемпионате четырех континентов Наумов восьмой в 11 баллах от медали.