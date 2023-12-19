Волочкова: «Трусова — чудо-чудесное! Любой музыкальный порыв всегда должен приветствоваться»

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» высказалась о новом треке российских фигуристок Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной «Я не кукла».

«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо-чудесное. Я за любое творчество. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», — сказала Волочкова «СЭ».

В июне 2023 года Трусова представила свой первый трек «Два крыла», который был приурочен к ее дню рождения. В июле фигуристка выступила под эту песню на Дне московского спорта в «Лужниках».