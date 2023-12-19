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Сегодня, 15:40

Волочкова: «Трусова — чудо-чудесное! Любой музыкальный порыв всегда должен приветствоваться»

Константин Белов
Корреспондент
Анастасия Волочкова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» высказалась о новом треке российских фигуристок Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной «Я не кукла».

«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо-чудесное. Я за любое творчество. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», — сказала Волочкова «СЭ».

В июне 2023 года Трусова представила свой первый трек «Два крыла», который был приурочен к ее дню рождения. В июле фигуристка выступила под эту песню на Дне московского спорта в «Лужниках».

Александра Трусова
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