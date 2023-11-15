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Фигурное катание

Сегодня, 09:50

Щербакова — о конкуренции: «В любую очередь можно влезть. Нужно быть по-спортивному наглым, а как иначе?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ», что переход из юниорского уровня во взрослый в танцах на льду проходит болезненно.

«Мы понимаем, что будет непросто. Но постараемся сделать все, что в наших силах, надеемся на наших тренеров как на надежную опору, на самих себя, своих близких. Будем держаться друг друга, надеемся, что все получится.

Очередь существует, но ведь в любую очередь можно влезть. И не обязательно в конец, кого-то подпихнуть… Наглым по-спортивному быть, а как иначе? Конечно, сразу на лидирующих позициях не будем с самого старта, но это не остановит наш энтузиазм», — сказала Щербакова.

 
Анна Щербакова и&nbsp;Егор Гончаров. «Дублер — это звучит унизительно. Будто я жалкая копия». Полная тезка Анны Щербаковой требует к себе уважения

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.

Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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