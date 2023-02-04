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Фигурное катание

Сегодня, 15:19

Семенович о болезни Костомарова: «Очень за него переживаю»

Анна Семенович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович отреагировала на новости о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

45-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он находится под наблюдением врачей после тяжелой пневмонии. Докторам удалось спасти спортсмена, но его организм столкнулся с многочисленными осложнениями.

— Не буду комментировать состояние его здоровья, — передает корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева слова Семенович. — Это должны делать врачи или родственники. Я очень за него переживаю. Желаю ему скорейшего выздоровления. И чтобы у него все было хорошо.

3 февраля появилась информация о том, что Костомарову могут ампутировать пальцы ног.

Фигурное катание
Анна Семенович
Роман Костомаров
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