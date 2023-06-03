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Сегодня, 13:34

Авербух оценил перспективы выступления российских фигуристов в нейтральном статусе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что вариант выступления российских фигуристов на международных соревнованиях в нейтральном статусе можно рассматривать только при условии, что его предоставление не будет сопряжено с подписанием спортсменами специальных деклараций.

«Мы всегда должны быть готовы. Но это будет невозможно, если сохранятся озвученные условия. Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чем-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно. У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациям, то, конечно, нет», — приводит слова Авербуха ТАСС.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17919285
Фигурное катание
Илья Авербух
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