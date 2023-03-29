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Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Авербух поделился сведениями о состоянии Костомарова

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Российский хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал, что состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться.

— Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится, — хотя бы из какого-то суеверия, — попросил Авербух.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Илья Авербух. «Хорошо, что лед тронулся, но условия непонятны». Авербух — об исполкоме МОК, Костомарове и чемпионате мира без россиян

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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