Базарова о перспективах Косторной и Куницы: «Они могут исполнить параллельный тройной аксель! Это новый уровень»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о перспективах чемпионки Европы Алены Косторной в парном катании с Георгием Куницей.

«В теории эти ребята вдвоем могут исполнять параллельный тройной аксель! Возможно, они будут первыми, кто это сделает, и это будет выход на новый уровень для спорта. А дальше подобного будет еще больше. Но я не знаю, как они адаптируются в парном катании. Сама с такими сложностями не сталкивалась, я перешла в пары еще ребенком, так что сложно рассуждать. Как подниматься в поддержку, на выброс. Определенные страхи для одиночниц будут, многие заходят спокойно на четверные, а вот высоты боятся. Тут все зависит от внутреннего ресурса человека, его готовности работать и учиться.

Есть много примеров, когда девочки вставали в пару и в 20 лет и все было нормально. Зависит от физиологии, базовых данных. Если заложено так, что легко, почему нет? Правда, нужно еще и ребят подобрать так, чтобы органично смотрелись вместе. Не как два одиночника, а именно как пара. Действовали слаженно. Работать не только над собственно элементами, но и взаимоотношениями на льду, подстраиваться друг под друга. Проекты есть интересные», — сказала Базарова.

Чемпионка Европы Косторная завершила карьеру в одиночном катании и планирует выступать в парах с Георгием Куницей.