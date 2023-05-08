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Фигурное катание

Сегодня, 17:34

Бестемьянова отреагировала на первое сообщение Костомарова в социальных сетях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на первое сообщение фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях.

«Я очень рада! Это замечательная новость для всех, кто за него переживал все последние месяцы. Скорейшего ему выздоровления!» — приводит слова Бестемьяновой Metaratings.ru.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров впервые после своей госпитализации опубликовал пост в социальной сети, к которому приложил свою фотографию. Экс-фигурист поблагодарил родных и близких, а также всех, кто переживал за него. Костомаров выразил признательность врачам и добавил, что ему предстоит много работы над собой.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-o-publikacii-kostomarova-eto-zamechatelnaya-novost-dlya-vsekh-kto-za-nego-perezhival-vse-poslednie-mesyacy-249495/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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