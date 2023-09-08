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Сегодня, 20:07

Попова о распаде пары Кагановская — Ангелопол: «Нормальная история, когда партнерам финансово помогают партнерши»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» поделилась мнением о скандальном расставании российских танцоров Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

— Честно, я не являюсь противником Валеры в этой истории. Тем, кто на него вылили ушат грязи за контракт, я бы сказала, что ни в каком конфликте не бывает одного виноватого, всегда виноваты двое. А тут есть тренер, родители, виноват много кто. Случилась серьезная потеря для танцев на льду. Я верила, что ребята должны вот-вот становиться лидерами сборной. Очень много пар разваливается, это, конечно, жесть. Так не должно быть.

На самом деле, скандалы в парах — это нормальная история. Покажите мне топ-спортсмена с мягким характером. Всегда идет противостояние партнера и партнерши. И Валера с Василисой как раз-таки такие ребята — каждый хотел, чтобы было лучше, каждый пытался довести до идеала, и на фоне этого у них, конечно, возникали скандалы. Кто-то прям дерется, кто-то ругается, кто-то не разговаривает, но все работают и выступают. Здесь удержать не удалось.

История с тем, что партнерам иногда финансово помогают, мол, Валера — альфонс и чего за него должны платить, за шнурки? В танцах на льду это, к сожалению или к счастью, рабочая, нормальная история. Так получилось, что на 10 девчонок по статистике двое ребят. И семьи девчонок могут помочь талантливому парню с коньками, теми же шнурками. Тем более на скринах контракта не написано, кто исполнитель и заказчик. Может, это контракт двусторонний, и оба должны были его подписать. Не все так однозначно, — сказала Попова.

Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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