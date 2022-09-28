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Фигурное катание

28 сентября, 17:03

Бетина Попова: «Трусова стала очень женственной, и ее характер хорошо раскрывается в дерзком блюзе»

Чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова оценила новую короткую программу Александры Трусовой под блюз «I Put A Spell On You».

«Образ замечательный! Сашка выросла очень сильно — стала очень женственной и в обычной жизни, и на льду. Такая она прям девушка-девушка. И ей действительно идет эта музыка», — приводит «Газета.Ru» слова Поповой.

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Хореограф отметила, что программа еще не вкатана, но образ Трусовой идет.

«Еще со времен «Ангелов Плющенко», где она катала такую зеленую феечку, Саша была нежной и лиричной. С такой программой она отлично справляется. И характер Саши в этой музыке хорошо раскрывается. Все-таки блюз достаточно дерзкий», — сказала Попова.

18-летняя Трусова снялась с произвольной программы из-за травмы.

Источник: gazeta.ru
Александра Трусова
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