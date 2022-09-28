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Фигурное катание

28 сентября, 16:13

Решение по делу Валиевой будет принято дисциплинарным комитетом в закрытом режиме

Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) выносит решение по рассматриваемым делам спортсменов или других лиц, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, после окончаний слушаний в закрытом режиме, сообщила член комитета Вера Тихонова.

«Комитет не является организационной структурой, — сказала Тихонова. — На принятие решения комитетом никто не может повлиять — ни РУСАДА, ни какие-то третьи лица. Решение принимается в закрытом режиме, и как членам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так и иным участникам процесса оглашается по окончании слушаний».

Спортсмен при слушаниях вправе запросить проведение слушаний с его участием, возражать против обвинений и санкций, иметь представителя и переводчика, представлять доказательства, приглашать и опрашивать свидетелей, и также имеет право на последнее слово по окончании слушаний.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова не исключила, что дело о нарушении антидопинговых правил олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Валиевой будет рассмотрено Дисциплинарным антидопинговым комитетом в октябре.

14 сентября Логинова заявила, что расследование по делу несовершеннолетней фигуристки завершено, а отдел по обработке результатов приступил к подготовке всех необходимых документов для слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете.

Камила Валиева. РУСАДА закончило расследование «дела Валиевой». Когда ждать вердикт?

Источник: https://tass.ru/sport/15895997
Камила Валиева
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