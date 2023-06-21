Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:05

Попова: «Свадьба Косторной и Куницы пока помогает, у них кипит жизнь»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная и Георгий Куница с тренером Сергеем Росляковым.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о паре Алена Косторная и Георгий Куница.

— Алена Косторная и Георгий Куница очень обрадовались появлению новой пары в группе, полагаю?

— Алена с Гошей работают по своему плану. У нас нет, скажем, противопоставления и прямой конкуренции пар, они совершенно разные, нельзя всех под одну гребенку грести. Алена с Гошей чуть менее опытны в парном катании, у них другие задачи стоят. Но зато у них прыжковая сторона выделяется. Каждый работает по своему плану, подходим индивидуально, оглядываться на других времени совершенно нет. Им не друг до друга, им бы выжить на этих сборах. И оставить хоть какие-то силы.

— Свадьба сказывается положительно?

— Свадьбы еще не было — было предложение очень романтичное, к которому Гоша готовился, безумно нервничал, но слава богу, все прошло как надо. К свадьбе ребята готовятся, я бы сказала, очень тщательно. Алена мне показывала разные фотографии, делилась планами, как это будет красиво. В общем, у них кипит и личная жизнь, и рабочая. Мне кажется, это их разжигает во всех планах. Пока это точно помогает.

Денис Ходыкин. «Удивлена, что они еще в живых». В российском фигурном катании собирается новая звездная группа
Фигурное катание
Алена Косторная
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Георгий Куница
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попова — о паре Собинина/Ходыкин: «Они сразу совпали по всем рычагам, общаются как дельфины»