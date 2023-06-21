Попова: «Свадьба Косторной и Куницы пока помогает, у них кипит жизнь»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о паре Алена Косторная и Георгий Куница.

— Алена Косторная и Георгий Куница очень обрадовались появлению новой пары в группе, полагаю?

— Алена с Гошей работают по своему плану. У нас нет, скажем, противопоставления и прямой конкуренции пар, они совершенно разные, нельзя всех под одну гребенку грести. Алена с Гошей чуть менее опытны в парном катании, у них другие задачи стоят. Но зато у них прыжковая сторона выделяется. Каждый работает по своему плану, подходим индивидуально, оглядываться на других времени совершенно нет. Им не друг до друга, им бы выжить на этих сборах. И оставить хоть какие-то силы.

— Свадьба сказывается положительно?

— Свадьбы еще не было — было предложение очень романтичное, к которому Гоша готовился, безумно нервничал, но слава богу, все прошло как надо. К свадьбе ребята готовятся, я бы сказала, очень тщательно. Алена мне показывала разные фотографии, делилась планами, как это будет красиво. В общем, у них кипит и личная жизнь, и рабочая. Мне кажется, это их разжигает во всех планах. Пока это точно помогает.