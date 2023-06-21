Тарасова — о возможном лишении Дробязко гражданства Литвы: «Больные люди!»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о решении членов сейма (парламента) Литвы инициировать процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все также популярны. Да и шоу в основном состоят из россиян. Есть ли шанс что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует. Если им нечего делать, кроме того, как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю», — сказала Тарасова «СЭ».

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».