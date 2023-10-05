5 октября, 23:10
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина ответили на вопрос о том, почему несколько пар представили программы под музыку La Boh?me.
— Вы переехали в Москву. Как адаптация к новому городу?
Козловский: Адаптация в Москве прошла, акклиматизация тоже. Климат в Москве лучше.
Бойкова: Честно говоря, когда мы летом занимались на улице, очень тяжело, потому что в Москве ветра никогда нет. В Питере всегда ветер есть, и свежо. А в Москве душновато разминаться.
— Вы остались с прежними дизайнерами и швеями — работали дистанционно или ездили специально в Санкт-Петербург?
Бойкова: Ездили, но у нас швея очень-очень долго с нами работает. И все наши параметры знает.
Козловский: Надо сказать, Саша со своими параметрами лучше справляется, чем я (смеётся)
— Что думаете о повторении музыки La Boheme у нескольких фигуристов?
Козловский: Ничего не знаем, мы были первыми!
Бойкова: Мы поставили программу сразу после финала Гран-при. Заранее, скажем так. Мы посмеялись, что у нас «клуб богем».
Бойкова и Козловский лидируют на Мемориале Панина-Коломенкина после короткой программы, пара набрала 75,87 балла.