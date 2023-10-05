Бойкова и Козловский — о повторах музыки у фигуристов: «La Boh?me? Мы были первыми!»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина ответили на вопрос о том, почему несколько пар представили программы под музыку La Boh?me.

— Вы переехали в Москву. Как адаптация к новому городу?

Козловский: Адаптация в Москве прошла, акклиматизация тоже. Климат в Москве лучше.

Бойкова: Честно говоря, когда мы летом занимались на улице, очень тяжело, потому что в Москве ветра никогда нет. В Питере всегда ветер есть, и свежо. А в Москве душновато разминаться.

— Вы остались с прежними дизайнерами и швеями — работали дистанционно или ездили специально в Санкт-Петербург?

Бойкова: Ездили, но у нас швея очень-очень долго с нами работает. И все наши параметры знает.

Козловский: Надо сказать, Саша со своими параметрами лучше справляется, чем я (смеётся)

— Что думаете о повторении музыки La Boheme у нескольких фигуристов?

Козловский: Ничего не знаем, мы были первыми!

Бойкова: Мы поставили программу сразу после финала Гран-при. Заранее, скажем так. Мы посмеялись, что у нас «клуб богем».

Бойкова и Козловский лидируют на Мемориале Панина-Коломенкина после короткой программы, пара набрала 75,87 балла.