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Сегодня, 20:20

Навка отреагировала на видео с Костомаровым: «Наш символ победы над собой и обстоятельствами»

Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка отреагировала на первое видео от Романа Костомарова.

«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллиона людей, не только в России, но и во всем мире! В эти тяжелые дни, он наш символ победы над собой и обстоятельствами», — написала Навка в своем Telegram-канале.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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