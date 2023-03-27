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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Чемпион мира Каташинский оценил произвольную программу Семененко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по бальным танцам Артемий Каташинский в интервью «СЭ» оценил произвольную программу чемпиона России Евгения Семененко, поставленную под песню направления k-pop.

— У Семененко как раз не лирическая программа, современная под k-pop. Она прозвучала на льду?

— Женя молодец. Но там оценивается не только шоу, но и элементы, техника. Жанр не играет такой большой роли. Его программа звучала на льду. Вопрос в том, как ты эту программу отыгрываешь, у Жени есть это мастерство. Это не каждому дано.

Полное интервью Марины и Артемия Каташинских «СЭ» здесь

Фигурное катание
Евгений Семененко
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