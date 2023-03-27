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Фигурное катание

Сегодня, 11:45

Авербух — о Костомарове: «Состояние здоровья улучшается»

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал, в каком состоянии сейчас находится Роман Костомаров.

«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться. Несколько дней назад он (Роман) записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация... Состояние здоровья улучшается», — цитирует Авербуха «РИА Новости».

В январе олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. В данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230327/kostomarov-1860863987.html
Илья Авербух
Роман Костомаров
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