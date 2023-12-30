Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: даты и место проведения

Сегодня, 10:00
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года, который организован Международным союзом конькобежцев (ISU), пройдет в Монреале с 18 по 24 марта 2024 года. На проведение турнира претендовало шесть кандидатов: София (Болгария), Будапешт (Венгрия), Прага (Чехия), Братислава (Словакия), Сан-Хосе (США) и Монреаль (Канада). ISU отдало предпочтение крупнейшему городу Канады.
Всего будет разыграно четыре комплекта наград: в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. К участию будут допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, достигшие 16-летнего возраста на момент 1 июля 2023 года. По итогам чемпионата 2023 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар).
При этом, национальные федерации (ассоциации) могут выбрать участников на основании собственных критериев, но заявленные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.