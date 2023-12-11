Чемпионат России по фигурному катанию 2024: расписание соревнований в декабре 2023 года

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир пройдет на ледовой арене имени В.К. Белоусова «Трактор». «СЭ» публикует расписание.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024:

21 декабря, четверг

13.00 — 18.00. Танцы на льду, ритм танец. Мужчины, короткая программа.

18.15 — 20.55. Открытие соревнований. Пары, короткая программа.

22 декабря, пятница

13.00 — 18.40. Танцы на льду, произвольный танец. Мужчины, произвольная программа.

19.00 — 21.30. Женщины, короткая программа.

23 декабря, суббота

14.30 — 19.55 — Пары, произвольная программа. Женщины, произвольная программа.

24 декабря, воскресенье

12.30 — 16.00 — Награждение. Показательные выступления.

Основную информацию о турнире читайте в нашем материале.

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