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Сегодня, 15:00

Чемпионат России по прыжкам: призовой фонд турнира

Победители личного турнира на прыжковом чемпионате России заработают 1 миллион рублей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Победители личного турнира на прыжковом чемпионате России заработают 1 миллион рублей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены».

В декабре 2023 года Федерация фигурного катания России назвала суммы, которые заработают спортсмены за участие в турнире. Вдобавок фигуристы могут получить специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире любым спортсменом.

Призовые чемпионата России по прыжкам в 2024 году

Призовые в личном турнире (в каждой дисциплине)

1-е место — 1 миллион рублей

2-е место — 500 тысяч рублей

3-е место — 250 тысяч рублей

Призовые в командном турнире

Победитель — 5 миллионов рублей

Участник — 3 миллиона рублей

Специальные призы за элементы на максимальные баллы

Подкрут — 250 тысяч рублей

Выброс — 250 тысяч рублей

Сольный прыжок — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация из двух прыжков — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация до трех прыжков — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация до пяти прыжков — 250 тысяч рублей

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Фигурное катание
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