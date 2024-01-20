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Сегодня, 15:00

Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира мужчин

Личный турнир среди мужчин пройдет на чемпионате России по прыжкам 20 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мужчины выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, а также на онлайн-платформе Okko Sport. Первый канал покажет выступления мужчин в прямом эфире(с 16.05). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.

Личное первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.

Действующим чемпионом России по прыжкам среди мужчин является Григорий Федоров.

Личный турнир. Мужчины

Участники 1/4 финала

  • Арсений Федотов — Григорий Федоров
  • Евгений Семененко — Марк Кондратюк
  • Лев Лазарев — Владислав Дикиджи
  • Глеб Лутфуллин — Макар Игнатов
  • Михаил Терновский — Иван Попов
  • Петр Гуменник — Николай Колесников

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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