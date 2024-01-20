Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию турнира пар

Сегодня, 13:30
Спортивные пары выступят в рамках личного турнира на чемпионате России по прыжкам в субботу, 20 января. Начало — 14:00 по московскому времени.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.
Личное первенство спортивных пар стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.