Чен прокомментировала решение Коляды приостановить карьеру

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение фигуриста Михаила Коляды приостановить карьеру.

«Для меня это не секрет. Мне показалось, на шоу-программах Миша серьезно сосредоточился на том, чтобы уйти в шоу. Вижу его в показательных номерах Авербуха, Навки. Он будет очень востребованным фигуристом. Сейчас появились молодые ребята, и Коляда понял, что четверные прыжки больше даются молодому поколению. Да, обидно терять потрясающего фигуриста. Но он решил не терять время, а развиваться больше в творческом направлении», — приводит слова Коляда Sport24.

«Для меня это не секрет. Мне показалось, на шоу-программах Миша серьезно сосредоточился на том, чтобы уйти в шоу. Вижу его в показательных номерах Авербуха, Навки. Он будет очень востребованным фигуристом. Сейчас появились молодые ребята, и Коляда понял, что четверные прыжки больше даются молодому поколению. Да, обидно терять потрясающего фигуриста. Но он решил не терять время, а развиваться больше в творческом направлении», — приводит слова Чен Sport24.

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.