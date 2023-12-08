Чесноков считает, что у Костомарова здорово получается играть в теннис

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров отлично проявил себя в игре в теннис на тренировке с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

«Мне довелось встречаться с Костомаровым, это великий человек. Он выкарабкался из ада, и его тело находится в очень хорошей форме, у него здорово получалось играть, он отлично прикидывал мяч. Иногда я прихожу смотреть матчи паралимпийцев с их неограниченными возможностями, и их кураж меня восхищает, ведь они продолжают жить, искать новые интересы. Костомарову можно только поаплодировать и поклониться», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.