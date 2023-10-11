Чиризано: «Я всегда это знал, но на расстоянии прочувствовал полностью — мой дом в России»

Выступающий в танцах на льду фигурист Дарио Чиризано высказался о возвращении в Россию.

«Вот и закончилась моя «Одиссея», я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии я это прочувствовал полностью — мой дом в России. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Также он рассказал о причинах распада его пары с чешкой Денисой Цимловой.

«Так получилось, что наша пара с Денисой не состоялась. Чтобы пара сложилась, должно совпасть очень много факторов, и не все зависит от наших желаний. Главное, что мы остались хорошими друзьями, что мы поняли друг друга и приняли эту ситуацию без всяких обид. А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все что не делается, все к лучшему. Мы с Лизой начинаем наш путь!» — добавил фигурист.

Вместе со своей бывшей партнершей Ириной Хаврониной 22-летний Чиризано является юношеским олимпийским чемпионом 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года. Пара распалась в январе 2023 года.

В течение межсезонья Чиризано тренировался с Цимловой в Монреале и Италии. Однако Федерация фигурного катания не разрешила фигуристу перейти ни в сборную Чехии, ни в сборную Италии. 10 октября стало известно, что фигурист вернулся в Россию и встал в пару с Елизаветой Пасечник, от которой ушел Максим Некрасов. На данный момент спортсмены тренируются в группе у Анжелики Крыловой.