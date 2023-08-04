Депутат Свищев высказался о возможном переходе фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможном переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Считаю, что это вопрос, который должны решать Федерация фигурного катания России и сама фигуристка. Никто не может вмешиваться в данный процесс. Вопрос [с участившимися случаями перехода российских спортсменов в другие сборные], конечно, не совсем естественный. Еще два-три года назад попасть в сборную России было очень престижно», — приводит слова Свищева «Газета.ру».

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Спортсменка тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.