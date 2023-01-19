Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:27

Дэвис и Смолкин рассматривали вариант выступления за Грузию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассматривали варианты продолжения карьеры в сборной Грузии, но переговоры завершились неудачно, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, переговоры о переходе пары в Грузию проходили осенью, однако они ничем не закончились.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность смены спортивного гражданства с российского на израильское.

В этом сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.

Источник: https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/gerboldt-ocenila-veroyatnost-perehoda-devis-i-smolkina-v-sbornuyu-izrailya-2024300/
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
1
0
Читайте также
Фанат из Австралии, у которого отобрали российский флаг, хочет прийти на матч Australian Open с флагом Сербии
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США
В результате пожара в казарме погибли 15 служащих ВС Армении
В ДНР рассказали об участии иностранных наемников в обороне Соледара
НХЛ выступила с заявлением по ситуации с защитником «Филадельфии» Проворовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Екатерина Боброва: «На то, что происходит сейчас в танцах очень больно смотреть»

Хореограф Мариинки Смекалов выбрал лучшего между Плющенко и Ягудиным