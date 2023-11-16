Дикиджи рассказал, что стремится достичь уровня Нейтана Чена

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Российский фигурист Владислав Дикиджи признался, что восхищается олимпийским чемпионом американцем Нейтаном Ченом.
Помимо победы на Олимпиаде 2022 года, Чен трижды выигрывал чемпионат мира (2018, 2019, 2021) и трижды — финал «Гран-при» (2017—2019).
«Недавно пересматривал выступление Нейтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком. Откатывает программу с пятью четверными, а потом еще танцульки хип-хоповские... И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Хотя столько отпрыгал, так откатал. Мне нужно стремиться к такому уровню», — приводит Sport24 слова фигуриста.
На четвертом этапе «Гран-при России», который проходил в Казани, Дикиджи занял первое место. По сумме двух выступлений 19-летний спортсмен набрал 287,40 балла. С этапа в Самаре фигурист снялся по причине болезни.