Дикиджи рассказал, что стремится достичь уровня Нейтана Чена

Российский фигурист Владислав Дикиджи признался, что восхищается олимпийским чемпионом американцем Нейтаном Ченом.

Помимо победы на Олимпиаде 2022 года, Чен трижды выигрывал чемпионат мира (2018, 2019, 2021) и трижды — финал «Гран-при» (2017—2019).

«Недавно пересматривал выступление Нейтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком. Откатывает программу с пятью четверными, а потом еще танцульки хип-хоповские... И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Хотя столько отпрыгал, так откатал. Мне нужно стремиться к такому уровню», — приводит Sport24 слова фигуриста.

На четвертом этапе «Гран-при России», который проходил в Казани, Дикиджи занял первое место. По сумме двух выступлений 19-летний спортсмен набрал 287,40 балла. С этапа в Самаре фигурист снялся по причине болезни.