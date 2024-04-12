Медведева призналась, что превращается в Ягудина

Российская фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с Алексеем Ягудиным после выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Шоу для меня скорее работа, чем удовольствие, конечно. В 24 года начинаешь это ощущать сильнее — что это именно физическая работа. Но после выезда с тройного сальхова становится полегче. Мне кажется, я превращаюсь в Алексея Ягудина — у него все завязано на тройном тулупе, а у меня на сальхове», — сказала Медведева.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры. При этом спортсменка принимает участие в ледовых постановках продюсера и хореографа Ильи Авербуха.