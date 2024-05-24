Дюамель требует от ISU препятствовать смене гражданства российскими фигуристами

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель выразила мнение, что Международному союзу конькобежцев (ISU) необходимо препятствовать переходам фигуристов из России в другие национальные команды.

«Я считаю, что ISU должна предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России», — написала канадка в своих соцсетях.

В четверг, 23 мая, стало известно, что Казахстан подал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной в сборную. В случае одобрения перехода спортсменка сможет представлять Казахстан на международных соревнованиях со следующего сезона.

В августе 2023 года 17-летняя Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Фигуристка является серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022) и победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020)