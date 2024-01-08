Ерохов из-за надрыва связок вернется на лед не раньше, чем через две недели

Виктория Буцаева, тренер фигуриста Алексея Ерохова, сообщила, что спортсмену диагностировали частичный надрыв связок.

«Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно — нужно время, будем восстанавливаться по максимуму. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше», — приводит ТАСС слова Буцаевой.

Ерохов получил травму на чемпионате России-2024 в Челябинске. Во время короткой программы фигурист дважды упал. Второе падение привело к повреждению, в результате которого Ерохов не смог продолжить прокат.

24-летний Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года.