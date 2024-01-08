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Фигурное катание

Сегодня, 13:35

Ерохов из-за надрыва связок вернется на лед не раньше, чем через две недели

Алина Савинова
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Виктория Буцаева, тренер фигуриста Алексея Ерохова, сообщила, что спортсмену диагностировали частичный надрыв связок.

«Алексею сделали МРТ, был выявлен частичный надрыв связок. Слава богу, что ничего криминального, но пролечить нужно — нужно время, будем восстанавливаться по максимуму. Недели через две будет еще один снимок, и тогда будет понятно, что дальше», — приводит ТАСС слова Буцаевой.

Ерохов получил травму на чемпионате России-2024 в Челябинске. Во время короткой программы фигурист дважды упал. Второе падение привело к повреждению, в результате которого Ерохов не смог продолжить прокат.

24-летний Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19687065
Фигурное катание
Алексей Ерохов
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