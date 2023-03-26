Тутберидзе: «Обвинение Баха в том, что я не поддерживала Валиеву на Олимпиаде несправедливо, ожидаю извинений»

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Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что ждет извинений от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который сказал, что она не поддерживала фигуристку Камилу Валиеву во время Олимпийских игр в Пекине.
«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу. С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отказалась от второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпийские игры — это праздник. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте. Я не выношу истерик спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я жду извинений», — приводит слова Тутберидзе РИА «Новости» со ссылкой L'Equipe.
В феврале ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой, которое признало российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции организаций.