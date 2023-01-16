Фигурист Дэвид Нарижный ушел из группы Жук и Свинина

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступавший в танцевальном дуэте с Аннабель Морозовой, ушел из группы тренеров Ирины Жук и Александра Свинина, информирует ТАСС.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что дуэт Морозова — Нарижный распался, хотя был создан весной 2022 года.

Нарижный в дуэте с Морозовой успел выиграть этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.

Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.