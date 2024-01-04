Галлямов — о раскрутке парного катания: «Я не вижу, чтобы другие пары занимались медийностью»

Чемпион мира, призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» рассказал, что нужно для популяризации парного катания.

«Исполнять элементы ультра-си, но из-за низкой базовой стоимости это не имеет смысла и сошло на нет. Значит, надо развивать парное катание медийно, чтобы был интерес зрителей, СМИ. Я не вижу, чтобы сейчас другие пары занимались медийностью, раскруткой в соцсетях. Хотя на последнем чемпионате России хоть и была интрига у девочек, я заметил, что пишут уже далеко не только про них.



Специально обученный человек предоставил мне очень подробный отчет о деятельности СМИ и блогеров в отношении фигурного катания. Там такие данные про парников, что все становится ясно. Например, у одного блогера за весь год про пару Мишина — Галлямов ровным счетом ни одного поста, кроме расписания выступлений, моего выхода на пресс-конференцию с помятым чубчиком и двух рэп-читок. Про другие пары тоже пишут не очень много. Складывается впечатление, что что-то тут не совсем соразмерно. В общем, работы предстоит много, уверен, что это понимают многие любители парного катания», — сказал Галлямов.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).