Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ рассказала, каким видит идеал своего мужчины.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. Идеал мужчины? На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась» — сказала Загитова.

Ранее 21-летняя спортсменка в своих соцсетях обратилась к людям, которые ее критикуют, и призвала их «развиваться и пробовать что-то новое».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.