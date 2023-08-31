Фигуристка Горбачева приступила к подготовке к контрольным прокатам после исчезновения

Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что начала подготовку к контрольным прокатам. В видео девушка призналась, что ей стыдно за свое поведение.

Она отметила, что многие ищут неправду в ее словах, однако Горбачева подчеркнула, что ей надо было выговориться.

«Мне действительно стыдно за мой поступок, и вчерашнее видео было мне очень нужно, чтобы выговориться, после него мне стало гораздо легче. Сейчас буду снимать больше «кружочков» в Telegram, чтобы показать подготовку к контрольным прокатам и побыстрее отвлечься от ситуации», — сказала фигуристка.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Также в СМИ писали, что семья Горбачевой настаивает, чтобы фигуристка бросила спорт.