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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Фигуристка Леонова: «Перед Валиевой можно бесконечно преклоняться»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова рассказала в интервью «СЭ», кто для нее стал главным открытием сезона-2022/23.

— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?

— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились. Из девочек отмечу Камилу Валиеву. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться.

В сезоне-2022/23 Валиева заняла второе место в финале «Гран-при России», стала второй на чемпионате России и выиграла чемпионат страны по прыжкам.

Алена Леонова. «Сейчас в 14 лет надо делать уже пять четверных». Вице-чемпионка мира — о работе тренером, материнстве и восходящих звездах

Фигурное катание
Алена Леонова
Камила Валиева
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